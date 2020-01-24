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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خفر سواحل حضرموت ينظم محاضرة توعوية بمخاطر المخدرات وسبل مكافحتها
الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365 - المكـلا
نظمت شعبة التوجيه المعنوي بخفر السواحل مع إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، محاضرة توعوية بمخاطر المخدرات وسبل مكافحة تهريبها، وذلك بمدينة المكلا.
واستهدفت المحاضرة التي القاها مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبدالله لحمدي أفراد قيادة خفر السواحل وأفراد قيادة ميناء المكلا والمشروع الرابع السمكي.
وأعطى المقدم لحمدي في المحاضرة معلومات وافية عن أنواع الحشيش والمواد المخدرة بكافة اشكالها، متطرقاً الى طرق وأساليب تهريبها عبر الموانئ والمداخل البحرية، كما بيّن المقدم لحمدي الاجراءات والعقوبات القانونية لمتعاطي ومروج المواد المخدرة، محذراً الأفراد من آفة المخدرات ومخاطرها على الفرد والمجتمع، وتخللت المحاضرة أعمال تطبيقية في طرق تفتيش المركبات.
وتأتي هذه المحاضرات التوعوية ضمن خطة شعبة التوجيه المعنوي بخفر السواحل بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، لتوعية منتسبي قوات خفر السواحل بمخاطر المخدرات ومكافحة تهريبها.
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