عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتام دورة توثيق مكونات شبكة كهرباء وادي حضرموت بإستخدام جهاز GPS

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

اختتمت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت ،اليوم، دورة توثيق مكونات شبكة كهرباء وادي حضرموت بإستخدام جهازGPS بتنظيم من إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالمؤسسة.



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وهدفت الدورة على مدى 4 ايام الى تعريف مهندسين من المؤسسة و مكتب الاشغال العامة والطرق والهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بمهام جهاز GPS وطرق إستخدامه وآلية عمل قوالب قاعدة بيانات برنامج GIS ، اضافة الى التدريب العملي بطرق إعداد جدول كميات لمقترحات لشلكة الكهرباء و خطوط 11ك. ف بعد المسح بجهاز GPS وفوائده في توثيق الشبكة وعمل الدراسات.

وفي حفل الاختتام، اشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، الى توجه السلطة انشاء وحدة متخصصة بنظام GPS والتي بدأت بالخطوات الاولى في انشاء قواعد الاساس لعدد من المكاتب الخدمية بهدف تاسيس قاعدة بيانات دقيقة و حديثه تساعد في تجنب بعض المعوقات اثناء اعداد دراسات المشاريع وتنفيذها .

والقيت بالحفل كلمتان لمدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد و مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالمؤسسة ومدرب الدورة المهندس محمد حسين باحشوان اكدتا على عكس التدريب في واقعهم العملي.