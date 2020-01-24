عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النقل واليمنية تناقشان سبل تعزيز التعاون بينهما

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش إجتماع عقد اليوم في عدن، برئاسة نائب وزير النقل، ناصر أحمد شريف، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة الخطوط الجوية اليمنية وتوسيع دائرة التنسيق وتذليل المعوقات التي تواجه الخطوط اليمنية بما يسهم في تسيير عملها بشكلٍ طبيعي.



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وفي الإجتماع، وثمن نائب وزير النقل الجهود التي تبذلها اليمنية في نقل الجرحى والمسافرين من على الرغم من شح الإمكانيات والظروف الصعبة التي يشهدها الوطن .. مؤكداً دعم القيادة السياسية وإهتمامها بتسهيل كل المعوقات التي تعترض عمل اليمنية والمساهمة في تطوير الشركة والخدمات التي تقدمها في هذه الفترة الاستثنائية.

ومن جانبه، أستعرض رئيس مجلس إدارة الخطوط اليمنية، الكابتن أحمد مسعود العلواني، أوضاع الشركة الحالية وخططها المستقبلية خلال العام 2020، وسعيها لبذل أقصى جهودها في سبيل تقديم خدماتها بشكلٍ يليق بمقامها كناقل وطني يمثل اليمن .. لافتاً إلى المعوقات التي تواجه عمل الشركة وأهمية تعزيز التنسيق مع وزارة النقل للوصول إلى حلول تسهم في أداء عمل الشركة بأريحية وسلاسة .

وحضر الاجتماع وكيل محافظة عدن محمد ناصر الشاذلي وعدداً من قيادتي وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية .