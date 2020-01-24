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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 للفترة المسائية اليوم الجمعة .. تعرف عليها الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الجمعة الموافق 24 يناير 2020، وهي كالتالي:

مصطفى القطيبي يكشف مستجدات معارك مأرب ونهم شرق صنعاء البخيتي يكشف حقيقة الهدنة بين الإصلاح والحوثي في نهم ومأرب لملس: حرب الميليشيات آثرت سلباً على نوعية التعليم والتعلم في اليمن فتح يصدر توجيهات هامة إلى محافظي المحافظات Advertisements غريفيث ونائبه شريم يغادران صنعاء دون تحقيق أي نتائج الشرعية تستعيد المواقع التي خسرتها في جبهات نهم ومأرب صحفي إقتصادي: فساد مسؤولي دفاع الشرعية أحبط نفوس الجنود في نهم رئيس الوزراء يحيي التفاف القبائل وإسناد الطيران للعمليات القتالية في نهم طارق صالح يدعو الرئاسة إلى إسقاط إتفاق السويد ويصفه بـ"المؤامرة" الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا # غريفيث # اليمن # لملس # الإصلاح # مأرب # الشرعية # الخليج 365 # طارق صالح # الميليشيات # . # صنعاء # السويد # الرئاسة # مواقع القوات المشتركة # التعليم # الجمعة # الهدنة # فتح # إسقاط # رئيس الوزراء # معارك

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