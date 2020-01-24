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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
كشف العالم الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” في بيان له عن موجة الصقيع ومؤشرات طقس اليمن و يقول اهم مؤشرات طقس اليمن من الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٠ لاسبوع قادم تبقى اليمن بداية الإسبوع تحت حالة من اضطراب الطقس تجلب الامطار متفرقة متفاوتة الشدة على المناطق الساحلية و المرتفعات و خاصة المرتفعات الغربية حتى الاثنين القادم ثم ينخفض معدل الهطول بشكل كبير نتيجة لتوغل كتلة هوائية باردة و جافة ويكون اعلى تاثير نسبي لها على شرق اليمن (حضرموت و المهرة) مع التاثير على شمال غرب اليمن يرافقها رياح شمالية الى شمالية شرقية تسبب انخفاض كبير و متسارع في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية اليمنية و يكون انخفاض درجة الحرارة ملحوظ على صعدة و الجوف من ليلة الاحد القادم و معظم المناطق من ليلة الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠.
كما دعى الفلكي الشوافي الى توخي الحذر و الاحتماء من الاجواء الباردة و الشديدة البرودة على معظم مناطق الجمهورية خصوصا الاطفال والحوامل و كبار السن و العاملين ليلا في الاماكن المكشوفة و توخي الحذر من مخاطر الامطار و السيول في المناطق المتوقع فيها هطول الامطار و خصوصا النصف الاول من الاسبوع القادم و دعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.
و أوضح الفلكي عدنان الشوافي تنبيهات خاصة و مفصلة للمزارعين ومربين النحل و المواشي من مخاطر الصقيع وكانت بلونين أشدها يصل الى اللون الاصفر و كالتالي:-
التنبيهات باللون الاصفر
تشمل المناطق المتوقع حدوث صقيع فيها وهي صعدة و الجوف و جميع المرتفعات و الهضاب الداخلية في كلا من المهرة و حضرموت و شبوة فيما عدا المناطق الساحلية و السهول القريبة منها في هذة المحافظات الشرقية حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير و لن تصل الى توقعات تشكل صقيع.
التنبيهات باللون الازرق
تشمل المناطق الغير مستبعد حدوث صقيع فيها وهي عمران و البيضاء و ذمار وصنعاء و شرق حجة و شرق المحويت و غرب الى جنوب غرب مارب وشمال إب و الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلكي الشوافي يحدد موعد موجة الصقيع القادمة على اليمن ويحذر باللون الأصفر ٥ محافظات و ٩ باللون الأزرق (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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