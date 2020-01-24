الفلكي الشوافي يحدد موعد موجة الصقيع القادمة على اليمن ويحذر باللون الأصفر ٥ محافظات و ٩ باللون الأزرق (تفاصيل)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف العالم الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” في بيان له عن موجة الصقيع ومؤشرات طقس اليمن و يقول اهم مؤشرات طقس اليمن من الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٠ لاسبوع قادم تبقى اليمن بداية الإسبوع تحت حالة من اضطراب الطقس تجلب الامطار متفرقة متفاوتة الشدة على المناطق الساحلية و المرتفعات و خاصة المرتفعات الغربية حتى الاثنين القادم ثم ينخفض معدل الهطول بشكل كبير نتيجة لتوغل كتلة هوائية باردة و جافة ويكون اعلى تاثير نسبي لها على شرق اليمن (حضرموت و المهرة) مع التاثير على شمال غرب اليمن يرافقها رياح شمالية الى شمالية شرقية تسبب انخفاض كبير و متسارع في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية اليمنية و يكون انخفاض درجة الحرارة ملحوظ على صعدة و الجوف من ليلة الاحد القادم و معظم المناطق من ليلة الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠.

كما دعى الفلكي الشوافي الى توخي الحذر و الاحتماء من الاجواء الباردة و الشديدة البرودة على معظم مناطق الجمهورية خصوصا الاطفال والحوامل و كبار السن و العاملين ليلا في الاماكن المكشوفة و توخي الحذر من مخاطر الامطار و السيول في المناطق المتوقع فيها هطول الامطار و خصوصا النصف الاول من الاسبوع القادم و دعى الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.

و أوضح الفلكي عدنان الشوافي تنبيهات خاصة و مفصلة للمزارعين ومربين النحل و المواشي من مخاطر الصقيع وكانت بلونين أشدها يصل الى اللون الاصفر و كالتالي:-

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التنبيهات باللون الاصفر

تشمل المناطق المتوقع حدوث صقيع فيها وهي صعدة و الجوف و جميع المرتفعات و الهضاب الداخلية في كلا من المهرة و حضرموت و شبوة فيما عدا المناطق الساحلية و السهول القريبة منها في هذة المحافظات الشرقية حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير و لن تصل الى توقعات تشكل صقيع.

التنبيهات باللون الازرق

تشمل المناطق الغير مستبعد حدوث صقيع فيها وهي عمران و البيضاء و ذمار وصنعاء و شرق حجة و شرق المحويت و غرب الى جنوب غرب مارب وشمال إب و الضالع.