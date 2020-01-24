شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة "شيماء الحاج" بطلة أفلام "خالد يوسف" الإباحية تشعل الوطن العربي مجددا بهذا الفيديو الصادم والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذفت الفنانة المصرية شيماء الحاج مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “أنت عارف ليه” لمواطنتها روبي.

وأثارت شيماء جدلا واسعا بالفيديو الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث تلقت العديد من التعليقات السلبية، منها “متعودة على كده”.

وتعرضت الفنانة المصرية خلال العام الجاري إلى أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي تم حبسها على إثره صحبة الفنانة منى فاروق.

وكانت الفنانة المصرية شيماء الحاج عادت للظهور من جديد بعد الإفراج عنها في قضية الفيديوهات الفاضحة.

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وقالت شيماء في فيديو على صفحتها في تطبيق “إنستغرام”: “أدام الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نورا، كل سنة وأنتم بألف خير وعيد مبارك علينا جميعا، شيماء الحاج”.

وكانت محامية شيماء الحاج ومنى فاروق المتهمتين بقضية الفيديوهات الفاضحة، كشفت في وقت سابق أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.



وعادت منى إلى الأضواء أيضا، بعد نشر الفنان المصري محمود فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة جمعته مع منى في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة المصرية أمرت بحبس الفنانتين على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، قيل إنه مع المخرج خالد يوسف.

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