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الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا

الجمعة 24 يناير 2020

الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا

الخليج 365

قالت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيا الحوثي، قصفت اليوم الجمعة، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

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وذكرت المصادر، أن الميليشيات الموالية لإيران، اطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 على مواقع المشتركة في المنطقة، فيما استهدفت مواقع أخرى بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 وبأسلحة معدلات البيكا.

 

 وتواصل المليشيا الحوثية انتهاكاتها لهدنة أبرمتها مع الحكومة اليمنية بشأن تهدئة عسكرية في محافظة الحديدة غرب اليمن، رعتها الأمم المتحدة نهاية العام 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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