عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يحيي التفاف القبائل وإسناد الطيران للعمليات القتالية في نهم

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

حيا رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك التفاف رجال القبائل وإسناد مقاتلات التحالف العربي للعمليات العسكرية في نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف .



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي اجراه اليوم الجمعة مع محافظي الجوف اللواء أمين العكيمي وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، واطلع منهم على سير المعارك والعمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف، والمعنويات العالية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو استكمال انهاء الانقلاب ودحر المليشيات المتمردة.

وقال أن الدور البطولي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبالتفاف واسع من رجال القبائل الشرفاء، وبإسناد اخوي صادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، أسهم في صنع إنجازات ميدانية وحتى تحقيق النصر الكامل واجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيات الحوثي.. مؤكداً تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعته المستمرة لسير المعارك ومستوى تنفيذ الخطط.

Advertisements

وحمل الدكتور معين عبدالملك، محافظي الجوف وصنعاء نقل تحياته الى أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في جبهات نهم والجوف، والشد على اياديهم للمضي قدما في معركة اليمن الوجودية ضد اذناب ايران .. مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة والرعاية والاهتمام لأبطال الجيش الوطني الذين يحملون ارواحهم على اكفهم في سبيل تخليص شعبهم من ابشع انقلاب دموي في تاريخ اليمن.

وعبر رئيس الوزراء، عن الفخر والاعتزاز بمواقف وبطولات رجال القبائل وجميع أبناء اليمن الشرفاء في مساندتهم ووقفتهم الشجاعة إلى جانب الجيش الوطني في معركته ضد المليشيات الكهنوتية.. منوها بما يتمتع به ابطال الجيش الوطني من جاهزية قتالية واستعداد تام لتنفيذ المهام الموكلة اليهم.. مشيدا بالإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في هذه المعارك.

واستمع رئيس الوزراء من محافظي الجوف وصنعاء إلى شرح حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات نهم والجوف، والمعنويات القتالية التي يتحلى بها الأبطال في الميدان والعزيمة والإصرار على هزيمة المليشيات المتمردة حتى تحقيق النصر.. واشارا إلى المعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها الأبطال في الميدان والعزيمة والإصرار على هزيمة المليشيات المتمردة حتى تحقيق النصر وإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة.

كما أكدا ان عزيمة الابطال راسخة كعدالة قضيتهم وأنهم يسطرون ملاحم بطولية للدفاع عن الثورة والجمهورية.