شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : رقم فلكي وكارثي ,احصائية اولية بعدد القتلى الذين سقطوا في معركة نهم ! "تفاصيل حصرية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 07:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكدت مصادر مطلعة ان المعارك الدائرة في جبهة نهم بين مليشيات الحوثيين والقوات الحكومية اسفرت عن سقوط 150 قتيلا من الجانبين معظمهم من المليشيات عقب الهجوم المضاد الذي نفذته القوات الحكومية على قلب وميسرة جبهة نهم اليوم الجمعة.

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وكشفت المصادر عن استعادة قوات الجيش لزمام المبادرة بعد وصول تعزيزات عسكرية قادمة من مأرب وتغيير خطة الهجوم التي انتهت باستعادة المواقع التي انسحبت منها مساء الخميس.

المصادر اكدت ان الاشتباكات ما زالت مشتعلة في جميع جبهات مديرية نهم الميمنة والميسرة خاصة القلب التي تحتضن المعسكر ونقيل الفرضة.. مشيرة بأن معسكر الفرضة لم يسقط منذ امس برغم تمركز مليشيات الحوثيين على اسواره.

واشارت المصادر ان الاشتباكات مستمرة في مختلف جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء بمختلف الاسلحة الثقيلة.. مؤكدة بأن ليس هناك أي غارات جوية أو تحليق منذ فجر اليوم وحتى اللحظة وحتي الساعة الخامسة بعد عصر الجمعة.

وذكرت المصادر ان المعارك على أشدها في مختلف المواقع على امتداد طول جبهة نهم وان الساعات القادمة كفيلة بتحديد لمن الغلبة بالتزامن مع تعزيزات كبيرة تصل الطرفين .