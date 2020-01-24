شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : وزارة الدفاع اليمنية ,برئاسة الفريق الركن محمد علي المقدشي ,تعلن رسمياً ..قرار تحرير العاصمة صنعاء والحديدة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 08:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اجتماعا عسكريا ضم المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، بحضور محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، وقائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، لمناقشة التطورات الميدانية والعمليات القتالية في مختلف الجبهات.

وعبّر الإجتماع عن الفخر والاعتزاز بالبطولات والملاحم الأسطورية والمعنويات العالية التي يتحلى بها منتسبو مؤسسة الوطن الدفاعية في كافة مواقع وميادين الشرف والفداء.

كما وقف الإجتماع على سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع والتي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهامها وواجباتها القتالية وبما يحقق النصر الذي ينشده جميع أبناء الشعب اليمني.

وأكد الاجتماع أن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة فيه مهما كلّف الأمر، وأن العمليات العسكرية مستمرة ضد المليشيا المتمردة في كافة المحاور والجبهات على امتداد الوطن.

وشدّد الإجتماع على الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات.

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كما أكد أن القوات المسلحة تُقدم التضحيات الغالية للدفاع عن الجمهورية والثورة وتخوض معركة مفتوحة مع مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، وأنها ستظل على العهد ماضية نحو استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن ودحر المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران واستعادة الدولة والشرعية والمؤسسات الدستورية وإعادة وتحقيق أمن واستقرار الوطن.

وعبّر الإجتماع عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، واهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لسير العمليات العسكرية وما يولونه من حرص على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتخليص شعبنا اليمني من براثن المليشيا الحوثية.

وأكد الإجتماع أن القوات المسلحة تخوض معركة المصير المشترك ضد المليشيات الحوثية والمخططات الإيرانية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها جنباً إلى جنب مع الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.. مثمناً مواقف ودعم المملكة في معركة استعادة الجمهورية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

كما أكد الإجتماع أن مؤسسة الوطن الدفاعية ستظل الحارس الأمين والدرع المتين للوطن والشعب والمكتسبات والثوابت وخيارات الشعب في استعادة دولته وبناء مستقبله الواعد في ظل دولة اتحادية يسودها العدل والمساواة.

وعبّر الإجتماع عن الفخر والاعتزاز بمواقف وبطولات قبائل مأرب والجوف وشبوة البيضاء وأبين وكل أبناء اليمن وهبتهم المساندة ووقفتهم الثابتة والشجاعة إلى جانب أخوانهم في القوات المسلحة لدحر المليشيا الإرهابية.

ودعا الإجتماع كافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي إلى مزيد من الالتفاف حول قيادته الشرعية وقواته المسلحة في هذه المعركة الوجودية حتى اقتلاع جذور مشاريع الماضي والخراب والكهنوت والانتقال نحو آفاق المستقبل المشرق.

كما عبّر الإجتماع عن أسفه البالغ على فقدان الشباب والأطفال الذين تزج بهم المليشيا المتمردة إلى محارق الموت ومن المغرر بهم من الواقعين تحت سطوة وقهر المليشيا الذين يتم اقتيادهم إلى المعارك الخاسرة تحت ضغط الحاجة والخداع والقوة.

وترحم الإجتماع على الشهداء الأبرار الذين فدوا تراب الوطن بأرواحهم.. موجهاً بعلاج ورعاية الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم الغالية متمنياً الشفاء للجرحى.