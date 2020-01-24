شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : أنباء كارثية وغير متوقعة ..دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك اختلس ونهب الوديعة السعودية وبمساعدة هذه الشركة التجارية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 07:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اشتكى عدد من التجار اليمنيين من تصرفات رئيس الحكومة معين عبدالملك المتعلقة بالمبالغ التي سحبتها الحكومة من الوديعة السعودية والتي خصصت للإعتمادات المستندية .لتمويل السلع الغذائية الأساسية.

وأفاد تجار أن معين عبدالملك وجه بدعم شركة تجارية وحيدة تربطه بمالكيها علاقات شخصية ومناطقية بينما حرم منها جميع التجار.

واشاروا بانه يجري "احتكار الدفع لبيت هائل سعيد فقط واستثناء بقية تجار اليمن" بينما يتم إبتزاز بقية التجار بشكل مخزي لقبول اعتماداتهم، حد قولهم.

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مؤكدين بأن معين يحصر تعامل الحكومة مع الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد وكأن اليمن خالية من التجار منوهين إلى أن استمرار الحكومة في سياسة إقصاء تجار اليمن لصالح تاجر واحد ستقضي على التجار لحساب التاجر المقرب من معين وسنجد اليمن بتاجر واحد يتحكم بسوقها واقتصادها.

وفي هذا السياق طالب الناشط رشيد الانسي الغرف التجارية في جميع المحافظات لإيصال احتجاجهم إلى الجانب السعودي صاحب الوديعة.

وأضاف في منشور على حسابه في الفيس بوك "ما يحصل حاليا في تخصيص الدفع لتاجر واحد فساد كبير"

يتخوف الخبراء من استمرار معين وحاشيته في العبث بإيرادات الدولة والمنح المالية المقدمة من الدول الصديقة بينما يتدهور الإقتصاد الوطني بشكل مريع وتنهار العملة أمام الصرف الأجنبي بشكل متسارع في ظل عجز وتخاذل معين وحكومته في اتخاذ أي موقف يحد من هذا الإنهيار ويساعد على تثبيت الإقتصاد ولو بحده الأدنى .

