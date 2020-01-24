شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : قوات برية من الحرس الملكي السعودي مع قوات الجيش الوطني ورجال القبائل تحسم معركة نهم وصرواح ..وامير سعودي يزف بشرى الانتصار !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 06:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف الامير السعودي سطام بن خالد آل سعود عن مشاركة قيادة التحالف العربي بقوات برية مع قوات الجيش اليمني في معارك نهم ضد مليشيات الحوثيين. أقرأ أيضا : عاااااجل : وزارة الدفاع اليمنية ,برئاسة الفريق الركن محمد علي المقدشي ,تعلن رسمياً ..قرار تحرير العاصمة صنعاء والحديدة !! شاهد ..فضيحة من العيار الثقيل ..زجاجة “خمر ” بجانب أمير قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم , تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ,والمفاجأة .. نوعها ومكان صناعتها ! وردنا الآن : رقم فلكي وكارثي ,احصائية اولية بعدد القتلى الذين سقطوا في معركة نهم ! "تفاصيل حصرية " Advertisements وردنا الآن : أنباء كارثية وغير متوقعة ..دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك اختلس ونهب الوديعة السعودية وبمساعدة هذه الشركة التجارية !! وردنا الآن : قوات الجيش الوطني تجتاح مديرية ”بني حشيش“ بالكامل ..بعد سحق المليشيات في نهم .. اخر المستجدات حتى اللحظة عاااااجل : قوات برية من الحرس الملكي السعودي مع قوات الجيش الوطني ورجال القبائل تحسم معركة نهم وصرواح ..وامير سعودي يزف بشرى الانتصار !! عااااجل : انفجار الوضع عسكريا واندلاع معركة الحسم في ثاني اهم جبهة قتالية والقوات المشتركة تسحق الحوثيين و تحقق انتصارات حاسمة " تفاصيل ساخنة " وقال بن خالد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر" رصدها محرر أبابيل نت: جنود التحالف الأبطال يخوضون معارك شرسة في جبهة نهم وصرواح لدحر مليشيات الحوثي منها أسأل الله للأبطال النصر والتمكين اخبار طيبه و مفرحه لكل الاحرار الله يثبتهم ويسدد رميهم. وتخوض القوات الحكومية معارك طاحنة ضد مليشيات الحوثيين في جبهة نهم وسط انتصارات نوعية للقوات الحكومية المسنود بغطاء جوي من طيران التحالف العربي.



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