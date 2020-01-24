قائد التحالف العربي يلتقي قيادة وأعضاء الغرفة التجارية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

عدن - الخليج 365



التقى قائد التحالف العربي في عدن العميد الطيار الركن/ مجاهد بن بندر العتيبي، بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في عدن وعدد من رجال الأعمال .

Advertisements

واشار رئيس الغرفة التجارية، أبو بكر سالم باعبيد، إلى أهمية اللقاء فيما يتعلق بالتنسيق بين التحالف ورجال الأعمال الذين يعدون دعامة هامة على الصعيد الإقتصادي ، وقال "أهمية الأمن لا تقل عن أهمية الإقتصاد" .

ولفت باعبيد إلى أن الحالة الأمنية المستقرة بعد تنفيذ اتفاق الرياض في عدن وخطوات قيادة التحالف مطمئنة وتدعوا للتفائل .. مثمناً جهود التحالف العربي وقيادة السعودية ومساندتها الدائمة لليمن .

عقب ذلك ثم فتح المجال لرجال الأعمال المشاركين والذين يعدون من أهم الإقتصاديين في مجالاتهم التي تنوعت بين شركات مهتمة بصناعة النفط وأخرى في الاستيراد والتصدير والمقاولات والصرافة وصناعة الدواء والمواد الغذائية، فتح المجال لهم للمداخلات التي تم الرد عليها من قبل قائد التحالف.

وأوضح العتيبي أن دور التحالف يركز على لقاء جميع شرائح المجتمع والاستماع للجميع، لتفادي أي سلبيات وتعزيز الإيجابيات بما يخدم المرحلة الحالية لإنجاح تنفيذ خطوات اتفاق الرياض من جهة ومن جهة أخرى متابعة الجبهات ودعمها بكل احتياجاتها لمواصلة دحر ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران ، ودعم كل الجهود في العاصمة عدن لاستعادة دورها والدفع بحركة التنمية في شتى المجالات وخاصة في المجال الإقتصادي.