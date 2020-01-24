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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرعية تستعيد المواقع التي خسرتها في جبهات نهم ومأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020
افادت مصادر إعلامية، أن قوات الشرعية مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي إستعادت اليوم الجمعة، مواقع كانت قد خسرتها في جبهات نهم ومأرب شرق العاصمة صنعاء .
وذكرت المصادر، أن الشرعية تمكنت من إستعادة فرضة نهم وإيقاف تقدم الميليشيات نحو مفرق مأرب - الجوف وأجبرتها على التراجع .. مشيرة إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات .
ولفتت المصادر، إلى أن تقدم قوات الشرعية لازال مستمراً في ظل الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها الميليشيات الإنقلابية .
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