الشرعية تستعيد المواقع التي خسرتها في جبهات نهم ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

افادت مصادر إعلامية، أن قوات الشرعية مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي إستعادت اليوم الجمعة، مواقع كانت قد خسرتها في جبهات نهم ومأرب شرق العاصمة صنعاء .



وذكرت المصادر، أن الشرعية تمكنت من إستعادة فرضة نهم وإيقاف تقدم الميليشيات نحو مفرق مأرب - الجوف وأجبرتها على التراجع .. مشيرة إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات .

ولفتت المصادر، إلى أن تقدم قوات الشرعية لازال مستمراً في ظل الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها الميليشيات الإنقلابية .