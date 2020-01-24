شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث ونائبه شريم يغادران صنعاء دون تحقيق أي نتائج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020 غادر المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ونائبه، معين شريم، اليوم الجمعة، العاصمة صنعاء بعد زيارة إستمرت ثلاثة أيام .

Advertisements وذكر موقع سبأنت التابع للميليشيات، أنه كان في وداعهما مراسيم وزارة الخارجية . وذكرت مصادر محلية، أن جهود غريفيث ومساعيه الأخيرة لإستئناف محادثات السلام إصطدمت بتعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي ترفض حتى الأن تنفيذ بنود إتفاق ستوكهولم . وكان غريفيث قد التقى خلال زيارته المفاجئة إلى صنعاء بزعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الذين واصلوا وضع العراقيل من خلال طرحهم لشروط جديدة لتنفيذ بنود إتفاق السويد .

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