شكرا لبحثكم عن خبر ام عدنية تقتل طفلتها بسبب نتائج الامتحانات الدراسية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏افادت مصادر محليه في عدن ان ام قامت بضرب بنتها حتى الموت .

وقالت المصادر إن الطالبة وتدعى منى بنت حمد الجاموديه تدرس بالصف الثالث الابتدائي توفيت متاثرة بضرب والدتها لها وذلك بعد أن رأت الام نتيجه الامتحانات النهائيه للفصل الدراسي الاول وكانت إحدى الدرجات متدنية.

واكدت المصادر أنه وفور وصول الطالبة من المدرسه تلقتها والدتها بالأحضان وبعد تفتيشها في اوراق الامتحان شاهدت تدني في الدرجات وراحت تصرخ وتضرب ابنتها ضربا مبرحا .

وذكرت المصادر أن البنت سقطت مغشيا عليها إلا أن والدتها تركتها ظننا منها انها تتصنع حتى تتجنب الضرب .

وقالت المصادر أنه وفور حضور والدها من العمل ذهب بعد ساعة لرؤيتها ليجدها فارقت الحياه.

وبعد الفحوصات وجدت كدمات في والظهر.

وقالت المصادر أنه تم التحقيق مع الابوين وان الام اعترفت انها فقدت اعصابها وبدون قصد ضربت ابنتها ضربا مبرحا..

واكدت المصادر أنه تم احاله القضيه للادعاء العام .

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