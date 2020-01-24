شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل الجبير يُطلق تصريح ناري بشأن حرب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020 شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، على عدم السماح بسيطرة أقلية سياسية على المشهد في اليمن، في إشارة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال، في تصريحات، اليوم الجمعة، إن المملكة تريد لحرب اليمن أن تنتهي، عبر اتفاق سلمي وليس اتفاقا يسمح لجانب بالهيمنة على الدولة اليمنية.

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