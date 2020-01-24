فتح يصدر توجيهات هامة إلى محافظي المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

عدن - الخليج 365



أصدر وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم توجيهات إلى محافظي المحافظات بشأن التنسيق مع برنامج الاغذية العالمي والفرق الميدانية التابعة للبرنامج وشركائه، في عملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بشهر يناير والتي يستفيد منها قرابة 13 مليون شخص من الفئات الأشد احتياجاً.

Advertisements

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن فتح قوله أن الخطة تعتمد على التوزيع المباشر وعبر قسائم السلع والمساعدات النقدية.

كما وجه السلطات المحلية بتسهيل فرق عمل البرنامج وشركائه وعمل كل الإجراءات الممكنة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ورفع تقارير انجاز ونتائج عملية التوزيع إلى اللجنة العليا للاغاثة.

وأكد فتح أن الحكومة مستمرة في تقديم كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الأممية في اليمن، وترحب بكافة جهودها الإنسانية.. مثمناً كافة الجهود التي تقوم بها المنظمات الأممية والدولية والاقليمية في اليمن.