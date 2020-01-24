شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الاعلامي محمد الربع يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويحذر من احداث مرعبة في نهم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 04:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعتبر الاعلامي اليمني "محمد الربع" بان ما يحدث وما يطبخ في مارب لا يبشر بخير. Advertisements

وقال الربع في تغريدة له: ‏تحرك الحوثي بشكل كبير ومفاجئ بتجاه مأرب، وتوقف مفاجئ لمنصات الباتريوت الدفاعية في مأرب، توقف جبهات الحدود وكل الجبهات الأخرى بشكل كامل، قصف مجهول المصدر لمعسكرات في مأرب. واضاف بالقول:" مايطبخ ويحضر لايبشر بخير .،،( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

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