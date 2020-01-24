عااااجل : انفجار الوضع عسكريا واندلاع معركة الحسم في ثاني اهم جبهة قتالية والقوات المشتركة تسحق الحوثيين و تحقق انتصارات حاسمة " تفاصيل ساخنة "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 05:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكنت قوات المقاومه الجنوبيه والقوات المشتركه من افشال هجوم حوثي شرس كانت تنوي ان تشنه المليشيات على جبهه باب غلق شمالي الضالع .

وبحسب مصدر ميداني هناك :فان المليشيات الحوثيه حاولت ان تشن هجوم مباغت وسط مواجهات عنيفه دارت بين الطرفين عند الساعه التاسعه من مساء اليوم 2020/1/23م وتم افشال كل محاولاتهم بكل انواع الاسلحه الفتاكه والثقيله .

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وقال المصدر:ان القوات الجنوبيه والقوات المشتركه قد كشفت الهجوم قبل وقوعه الذي كانت تنوي ان تشنه المليشيات الحوثيه وسط تغطيه ناريه عنيفه وتم افشال هجومهم الذي وصفه بالمكشوف وقد استخدم الطرفين مختلف انواع الاسلحه المتوسطه والثقيله بكثافه واستمرار .

واكد المصدر :على ان وحدات الاستطلاع التابعه لقوات المقاومه الجنوبيه والقوات المشتركه رصدت كل تعزيزات العدو من خلال تحركاته التي باتت مشكوفه لدى قوات المقاومه الجنوبيه والقوات المشتركه .

واشار المصدر :الى ان العمليات الاستخبارتيه التابعه لقواتناء صارت في عمق العدو وتم اختراق العدو وسط صفوفه التي وصفت بالمتقهقره وتشن المليشيات الحوثيه اغلب هجماتها المتتابعه نتيجه لانشقاق صفوفها في الاونه الاخيره بين الحوثيين والمتحوثيين وقد دارت بينهم مواجهات عنيفه خلفت من خلالها قتلى وجرحى بين طرفي المليشيات