شكرا لقرائتكم خبر عن هاااام : القيادي البخيتي يفاجئ الجميع ويوجه رسالة عاجلة وصادمة لحزب الإصلاح!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 05:03 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه عضو المكتب السياسي للحوثيين "محمد ناصر البخيتي" رسالة هامة لحزب الاصلاح، بعد سيطرة جماعة الحوثي على جبهة نهم في صنعاء.

وقال البخيتي في رسالته: إلى الاخوة في حزب الاصلاح،، نحن لا ننكر عداء وإستهداف النظام الاماراتي والسعودي لكم لكونكم يمنيين وإسلاميين، ولكنكم استغليتم مخاوفهم اللغير واقعية من أنصار الله وإستدعيتوا تدخلهم العسكري لضرب هذا بهذ كي تخرجوا منها سالمين.

واضاف: النظام الاماراتي والسعودي كان يدرك حقيقة نواياكم منذ بداية العدوان لذلك ضغطوا عليكم لإصدار بيان يؤكد تورطكم في استدعاءه والقتال في صفه كما ضغطوا عليكم اليوم لنقض الهدنة غير المعلنة فيما بيننا وبينكم في جبهة نهم ومأرب والجوف.

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وتابع البخيتي قائلا: مشكلتكم أن مجال التكتيكات لديكم باتت تتجاوز مجال الاستراتيجيات لذلك ضحيتوا بمشروعكم لصالح تكتيكات خاسرة كان آخرها نقض الهدنة.

واكد على أن ايديهم ممدودة لسلام مشرف يضمن كرامة وسلامة الجميع، معكم ومع الانتقالي و مع السعودية والإمارات، ونؤكد أيضا على جهوزيتنا الكاملة للدفاع عن سيادة وإستقلال اليمن مهما كلف ذلك من تضحيات.

ودعا ما اسماهم المخدوعين والمغرر بهم في مأرب إلى العودة إلى حضن الوطن خصوصا وأنهم أكثر من يدرك حقيقة أن المرتزقة هم من نقض الهدنة وشنوا هجوما مباغتا على مواقع المجاهدين في نهم فجر الجمعة الماضية وبإعتراف وكالة سبأ التابعة لحكومة الفنادق.



