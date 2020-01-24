شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : اكبر القبائل الجنوبية والشمالية مع الجيش الوطني يقلبون موازين المعارك في «نهم» و«الجوف» "مستجدات وتفاصيل ساخنة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 04:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

غير الجيش الوطني وبمساندة أكبر قبائل اليمن في المحافظات الجنوبية والشمالية ،اليوم، موازين المعركة الإنتحارية التي نفذتها مليشيات الحوثي أمس في جبهة نهم ومفرق الجوف.

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وذكرت مصادر مطلعة، أنها وصلت اليوم ، إلى جبهات القتال في مديرية نهم، أعداد كبيرة من قبائل العوالق والصبيحة بمحافظتي شبوة ولحج، لمساندة قوات الجيش في معركة إستعادة الشرعية والجمهورية..

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وأوضحت المصادر في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم، أن التعزيزات التي وصلت من أكبر وأشجع قبائل اليمن (العوالق والصبيحة) للجيش في نهم ، جاءت بعد يوم واحد من وصول تعزيزات مماثلة من قبائل أخرى بذات ثقل وشجاعة "العوالق والصبيحة " . وهي قبائل (عبيدة ومراد وجهم) من محافظتي مأرب والجوف.

وأفادت المصادر بأن تعزيزات القبائل لجبهات القتال، تأتي تلبية لإعلانها النكف لرفد الجيش في جبهات القتال في نهم.. ، استشعارا منها باهمية تعزيز صمود وتقدم الجيش في جبهات نهم التي تعد جبهات حاسمة ويترتب على سقوطها بقبضة الحوثيين تداعيات كارثية يهدد المحافظات المحررة وعلى رأسها محافظات مأرب والجوف وشبوة.

وأكدت المصادر سيطرة الجيش وبمساندة جموع القبائل، على ميسرة جبهة نهم ، وعلى جميع المواقع التي سقطت أمس في العملية الانتحارية لمليشيات الحوثي. مضيفة بأن معارك اليوم ، أسفرت أيضا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.

كما أكدت ، سيطرة الجيش والقبائل المساندة له ، على الوضع في جبهة الميسرة وفرضة نهم ومواقعها وجبل المنارة تحت سيطرة الجيش الوطني بشكل كامل ، وكذا مفرق الجوف أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني.



