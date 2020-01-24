عـــــاجل : مصرع رئيس عمليات الحوثي في "نهم"

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عدن - ياسمين التهامي - لقي رئيس عمليات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، مصرعه، اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني .

وأكد المصدر أن المعارك في جبهة نهم على أشدها منذ فجر اليوم، وحققت قوات الجيش الوطني انتصارات واسعة وتمكنت من تحرير العديد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بإسناد من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف المصدر" المعركة معركة نكون أو لا نكون والمواجهات عنيفة جدا وأن الجيش الوطني في كل مواقعه ومعتلي الجبال ولا شي أعلى منه الا السماء"، حسب تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن 21 عنصراً من ميليشيا الحوثي تم أسرهم من قبل القوات الحكومية على رأسهم القيادي المدعو محمد شرف الكحلاني الذي أصيب خلال المواجهات.

ولفت المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت قرابة 20 غارة منذ يوم أمس على جبهة نهم، مستهدفة مواقع وتعزيزات حوثية تم استقدامها إلى جبهة نهم.

وتجددت المواجهات في مديرية نهم شرق صنعاء، منذ يوم السبت الماضي، إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية في محاولة للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. جديد اب برس : Advertisements

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