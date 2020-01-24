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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-01-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-1-2020? عــــــاجل : مصرع شقيق "عبد الملك الحوثي" متأثراً بإصابته ذكر مصدر طبي في مستشفى 48 بالعاصمة صنعاء، أن عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم مليشيا الحوثي، لقي مصرعه متأثراً بإصابة خطيرة تعرض لها الأربعاء في جبهة نهم.

وأوضح أن مجاميع من مليشيا الحوثي، تفرض منذ صباح اليوم الجمعة، طوقاً أمنياً على المستشفى وتمنع كوادره من الدخول. جديد اب برس : Advertisements

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