شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : إعلان جديد من البنك المركزي اليمني في عدن بهذا الشأن..!؟ - (نص الاعلان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 24-01-2020? - آخر تحديث الجمعة 24-1-2020? عـــــــاجل : إعلان جديد من البنك المركزي اليمني في عدن بهذا الشأن..!؟ - (نص الاعلان) أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.

وأهاب البنك في بلاغ تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات. جديد اب برس : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــــاجل : إعلان جديد من البنك المركزي اليمني في عدن بهذا الشأن..!؟ - (نص الاعلان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.