كهرباء عدن تقوم بهذا العمل الخطير وتناشد المواطنين

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يزيد بن سلمان - شبوة -

فيما جددت مناشدته للمواطنين بالحفاظ على الشبكه

كهرباء عدن تنفذ صيانة للمحطات التحويليه واستبدال الخطوط تنفيذا لتوجيهات مديرها العام

عدن /شكيب راجح

استعداد للصيف القادم و بتوجيهات واشراف مباشر من مدير عام كهرباء العاصمه عدن الاستاذ مجيب الشعبي و بحسب امكانياتها المتاحه تنفذ كهرباء عدن حمله الصيانه العمريه لعدد من محطاتها التحويليه ففي هدا السياق تجري ادارة النقل ومحطات التحويل ، أعمال الصيانة العمرية لمحطات التحويل الرئيسية والفرعية وخطوط النقل في العاصمة عدن، الى ذي لك كشف مصدر مسؤول بكهرباء عدن النقاب عن ماتم تنفيده من اعمال الصيانه مشيرا بإن الادارة للنقل و التوزيع ووفقا لتوجيهات مدير عام مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي نفذت اعمال الصيانة لمحطات التحويل التالية :

محطة حجيف

محطة الخساف

محطة عبدالقوي

محطة شهناز

محطة الشعب

محطة الغزل

محطة خورمكسر

محطة الصعدى

محطة صلاح الدين .

واضاف المصدر في تصريحه: اننا نفذنا اعمال الصيانة التي استهدفت الأجزاء الأساسية في المحطات المذكورة أعلاه إما الأجزاء المكملة سنعود لاستكمالها خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى .

لافتا الى أن اعمل الصيانة التي اجريت كانت جزئية للمحطات المذكورة أعلاه كخطوة اولى وعاجلة وأننا سنعود لها مجدداً لاستكمال عملية الصيانة العمرية لباق المحطات و ذلك وفق البرنامج الزمني المعد

وجددت كهرباءعدن مناشدته للاخوه المواطنين بالحفاظ على خدمه الشبكه من خلال الابتعاد عن الربط العشوائي و الربط من خطين كون الربط العشوائي يعد سلطان سيفتك بالشبكه وان على جميع المستهلكين التيار الكهربائي سرعه السداد لفواتير الاستهلاك ووتسديد ما عليهم من مديونيه