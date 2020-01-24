شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن التطورات الميدانية في نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 أفاد مصدر عسكري بمحافظة صنعاء، بالتطورات الميدانية، في جبهة نهم.

Advertisements وبحسب المصدر، فإنه تم إعلان النفير العام في قبائل جهم ومراد وعبيدة. فيما وجه محافظ مأرب سلطان العرادة وصغيربن عزيز ومبخوت بن عبود بإرسال تعزيزات عسكرية وقبيلة تزيد عن(600) طقم وعربة. ووفقاً للمصدر، فإنه تم إلتحام التعزيزات بالجيش في فرضة نهم ومفرق الجوف وحريب نهم والمخدرة. ويأتي هذا في وقت يشتد القتال وسقوط عدد كبير من الأسرى و الضحايا وتقدُّم نسبي للجيش.

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