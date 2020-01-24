شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البخيتي يكشف حقيقة الهدنة بين الإصلاح والحوثي في نهم ومأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

كشف القيادي في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد ناصر البخيتي، عن هدنة غير معلنة مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء ومأرب .

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وقال القيادي البخيتي في منشور له بالفيسبوك، خلال رده على القيادي الإخواني عادل الحسني، أنه كان هناك هدنة بين الحوثيين والإصلاح غير معلنة في نهم مأرب منذ مدة طويلة ولكن الإصلاح نقضها بضغط من دول التحالف .

واشار إلى أن الإصلاح إعترف عبر وسائل إعلامه بنقض هذه الهدنة من خلال التفاخر بتفجير الوضع في نهم وإحراز تقدم كبير .

ويؤكد ما قاله البخيتي الأنباء التي تتحدث عن وجود إتفاقات وتعاون سري بين الميليشيات الحوثي وحزب الإصلاح الموالي للشرعية يستهدف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات .