الحكومة في عدن تحدد سعر ووزن القرص الروتي (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - الحكومة في عدن تحدد سعر ووزن القرص الروتي

اصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميم اداري حددت فيه وزن وقيمة القرص الروتي بهدف ضبط التلاعب بالاسعار. هذه صورة ضوئية للتعميم .

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