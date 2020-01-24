مصرع زوج في عدن على خلفية مشاكل مع زوجته

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يزيد بن سلمان - شبوة - اودى خلاف نشب بين زوج وزوجته بعدن بحياة الزوج بعد انتهى الى واقعة مأسوية.

وانتهى خلاف الزوجين الى واقعة اطلاق نار اودت بحياة الزوج.

الواقعة حدثت قبل يومين حينما دب خلاف بين الزوج صادق الحزاوي الذي يقطن بحي شيخان بدار سعد وزوجته.

وتطور الخلاف الى ذهاب زوجته الى منزل اهلها غاضبة ليندلع الخلاف بين اخوتها وزوجها ويتطور الامر الى اشتباك مسلح بين الطرفين.

وتسبب الاشتباك المسلح باصابة الزوج اصابة خطيرة تسببت بوفاته عصر الاربعاء.

وباشرت السلطات الأمنية التحقيق في الواقعة بحسب ما أفاد المصدر.

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