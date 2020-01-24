اليمن تستعيد صوتها في الامم المتحدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية اليمنية إستعادة بلادنا كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد تسديدها الاشتراك.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الخارجية في تويتر رصدها محرر صحيفة الوطن العدنية جاء فيها ما يلي : ‏استعادت بلادنا كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد أن تم تسديد المبلغ اللازم من مساهمات الجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه فقدت 10 دول بينها اليمن، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة.

وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين.

وأشار المتحدث إلى أن الدول العشر المعنية هي "إفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن".

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