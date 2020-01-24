مصطفى القطيبي يكشف مستجدات معارك مأرب ونهم شرق صنعاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020 مأرب صنعاء - الخليج 365 أفاد الإعلامي “مصطفى القطيبي”، آخر مستجدات معارك نهم شرق صنعاء ومأرب.

وقال القطيبي "للتو عائد من أعلى قمة جبل هيلان ومن أقرب نقطة تماس والأمور طيبة وتحتاج إلى جهود كبيرة ودعم". Advertisements وأضاف "لا ينقص الجيش الا الدعم بالسلاح أما الرجال فهم موجودين بشكل كبير وبشجاعة منقطعة النظير". وتابع "وبالنسبة لنهم معارك كر وفر وقتلى الحوثيين بالعشرات وأسراهم بالعشرات ولكنهم مجهزين الألف على طول جبهات نهم بطول ١٣٣كليو". ومضى "الميمنة تقدم كبير للجيش والميسرة معارك كر وفر والحوثي أسقط بعض التباب البسيطة بعد معارك طاحنة وخسائر كبيرة في صفوفه جبهة القلب الأمور متماسكة".. واختتم" بكل صدق المعركة في نهم صعبة وقوية وتحتاج تحرك كبير وقوي ودعم طيران ودعم عاجل بالسلاح".

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