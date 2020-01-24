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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تنسحب تكتيكيا من بعض جبهات نهم شرق صنعاء وكر وفر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
انسحبت القوات الحكومية تكتيكيا، من بعض جبهات نهم شرق صنعاء.
وأضافت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الحكومية انسحبت تكتيكيا من معسكر الفرضة بعد هجوم كثيف وعملية إلتفاف منذُ يومين ضحى فيه الحوثيون بمئات القتلى والجرحى والأسرى.
ووفقا للمصادر، فإن الضرب ما يزال مستمرا وهناك كر وفر.
وبحسب المصادر، فإن الراجح هو سيطرة الحوثي على منطقة الفرضة.
ويأتي هذا وسط معلومات أن الجيش ينضّم صفوفه للقيام بهجوم معاكس بتغطية جوية ومدفعية.
إلى ذلك، قال أحد قيادات المعركة في نهم، قبائل مأرب ونهم في مناطق الشرعية- حسب المعلومة والرسالة التي وصلتني- هبّت عن بكرتها مع الجيش ضد الحوثي.
وأضاف "ننتظر الساعات القادمة حُبلى بمفاجآت، والحرب كرّ وفر..لا نستعجل في إصدار الأحكام"
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