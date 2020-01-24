شكرا لمتابعة خبر عن هاذا هو علي ابو الحاكم هو من يقود معركة كسر العظم على جبهة نهم وهو نفسة من سبق وانتصر على معارك حجور في حجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد بالفيديو مراسلة القناة الفرنسية تباغت جميع العرب والمسلمين وتؤكد ان هذا الزعيم الذي قتل في ثورة الربيع العربي لا يزال حيا حتى هاذا الحظه وسيقابل الرئيس الفرنسي " فيديو وصور " وردنا للتو : الحرس الوطني السعودي يدخل الى خط النار جنبا لجنب الجيش الوطني على نهم "تفاصيل" اتفاق شامل يستهدف شرعية هادي وحكومته ويتجاوز اتفاقات سابقة متعثرة .. غريفيث يصل صنعاء رفقة نائبه بعد تصريحات مثيرة للجدل العاصمة الموقتة عدن .. تقر حزمة من الاجراءات لمواجهة قرار ”العاصمة صنعاء بمنع تداول العملة الجديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاذا هو علي ابو الحاكم هو من يقود معركة كسر العظم على جبهة نهم وهو نفسة من سبق وانتصر على معارك حجور في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.