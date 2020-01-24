شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الجيش الوطني يفاجئ المليشيات باستراتيجية وخطة عسكرية اسفرت عن محرقة جماعية للحوثيين في «نهم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/24 الساعة 02:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تتواصل المواجهات العنيفة في الأثناء بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح صحفي قبل قليل، إن مواجهات عنيفة تدور في مختلف جبهات القتال بمديرية نهم, مصحوبة بغارات جوية على مجاميع ميلشيا الحوثي المتمردة.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية نفذت اليوم ، عملية استدراج في مختلف قطاعات جبهة نهم واجبار عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة على الخروج من أوكارها وتحصيناتها ومن ثم اقتيادها إلى محرقة جماعية بنيران مختلف الأسلحة إلى جانب غارات مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت المصادر أن مئات من جثث قتلى ميلشيا الحوثي المتمردة تملئ السهول والوديان سقطت جميعها خلال ساعات المواجهات القليلة الماضية.

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وأكدت المصادر أن عملية الحرق والتصفية جارية حتى اللحظة, بعد نجاح عملية استدراج واخراج عناصر ميلشيا الحوثية من أوكارهم وتحصيناتهم.

وبينت المصادر أن مئات القتلى والجرحى سقطوا من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة بينهم قيادات حوثية كبيرة حديثة الوصول إلى جبهة نهم بينهم القيادي الحوثي المدعو محمد شرف الكحلاني, وهو مصاب وفي قبضة القوات الحكومية.

ويعد الكحلاني القيادي الحوثي العام لجبهة نهم والمرتبط مباشرة بزعيم الميلشيا المدعو عبدالملك.

