شكرا لبحثكم عن خبر مشاركة فاعلة لبلادنا في المؤتمر العلمي لسرطان الثدي بمصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شارك وفد بلادنا.والذي يضم نخبة من الدكاترة والاطباء والاختصاصين والمكون من اد.جمال عبدالحميد مدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان و. د.سعيدنعمان اخصائي علاج الاورام والعلاج بالاشعاع مدير إدارة العلاج بالاشعاع بالمركز الوطني لعلاج الاورام/عدن والمهندس محمدعبدالله مدير القطاع الهندسي بالوزاره في فعاليات المؤتمر العلمي ال 12 لامراض سرطان الثدي والجهاز التناسلي والذي عقد بجمهوية مصر الشقيقة خلال الفترة ٩-١٠يناير الجاري .بحضور كبير لكوكبة من اشهر الاطباء العرب والمختصين في علاج الاورام السرطانية .

الوفد الطبي اليمني كانت له زيارات ميدانية لعدد من المراكز الطبية المختصصة في علاج الاورام السرطانية ومنها زيارة جامعة عين شمس ومستشفى البهية والمعهد القومي للاورام وعدد من مراكز العلاج بالاشعاع للاستفادة من الخبرات المصرية ونقل التجربة لليمن .

كما اتفق الوفد الطبي اليمني مع الجانب المصري بتسهيل الاجراءات لمرضى السرطان ومعاملتهم كالمرضى المصريين .من حيث العناية والتكلفة

بالاضافة الى الاتفاق على تدريب الكوادر اليمنية في علاج الاشعاع والاقسام الاخرى

رافقهم د/ جازم الوكيل المساعد للملحق الطبي .

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