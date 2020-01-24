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الكشف عن معلومات لأول مرة في قضية قتيل منزل نانسي عجرم

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المحامية، رحاب بيطار، تفاصيل جديدة، بشأن مسار التحقيقات في قضية القتيل محمد الموسى، في منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.

 

وقالت بيطار، بصفتها وكيلة عائلة الموسى، في منشور عبر "تويتر" إن الهاشم خضع لجلسة استجواب طويلة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات، وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل ورقم الهاتف الثابت في عيادة الهاشم، منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وفقا لروسيا اليوم.

 

 

 

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وكشفت بيطار أن الهاشم تقدم بطلب لرفع حظر السفر عليه، وقد تم رد الطلب وتُرك الهاشم رهن التحقيق.

 

وأشارت المحامية، إلى أنه تم استدعاء كل العاملين في عيادة الهاشم، بالإضافة إلى شخص يدعى أبو الذهب، وشقيقة فادي الهاشم للتحقيق معهم وأخذ إفادتهم، في الجلسة المقبلة التي تم تعيينها في 10 مارس 2020.

 

وخضع الهاشم أمس الخميس للتحقيق من قبل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي قرر تأجيل الجلسة بعد الاطلاع على داتا الاتصالات.

 

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم ادعت على الهاشم بجناية القتل القصدي استنادا للمادة 547 من قانون العقوبات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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