شكرا لبحثكم عن خبر الإعلامية اليمنية جيهان العزوة: سأتزوج وزير الداخلية احمد الميسري!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عرضت الإعلامية اليمنية جيهان العزوة، الزواج على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، عبر تغريدة تم رصدها امس، على حسابها بموقع تويتر.

وقالت "العزوة" : إذا فكرت بالزواج فسأتواصل مع وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، أو وزير النقل صالح الجبواني، أو محافظ سقطرى رمزي محروس، أو علي الحريزي أو أنيس منصور الصبيحي أو فتحي بن لزرق أو عادل الحسني"

هولا اليوم يمثلون شرف وكرامة اليمن وعمقها السيادي الكل يتمنى الوصال لهم

‏هذا اخر كلام

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