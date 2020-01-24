شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل سقطت نهم شرق صنعاء بيد الحوثيين؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل

تدور مواجهات عنيفة، صباح الجمعة، بين القوات الحكومية والمليشيات الحوثية في نهم شرق صنعاء.



وأضافت مصادر عسكرية ميدانية، أن معارك ضارية تجري في جبهة نهم من جبل يام حتى الكحل حتى المنصاع ونجد العتق.

وبينت المصادر أن، طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يقصف بكثافة تعزيزات الحوثيين في نجد العتق وميسرة نهم مخلفا العديد من القتلى والجرحى.

‏ وتداول ناشطون ومواقع إخبارية عن أن الحوثيين أحرزوا تقدما في نهم، وسط تضارب بالأنباء.

وذكر ناشطون ، نقلا عن أحد أفراد القوات الحكومية في نهم قوله "أقسم بمن لا يقسم إلا به أنه في هذه اللحظات و في عز المواجهة والأرض تشتعل رصاص وباروت أن هناك شباب في المقدمة لايمتلكون اسم عسكري ولا وظيفه ولا مرتب ويحارب بسلاحه الشخصي، لا هم له الا الإنتصار لليمن و الجمهورية وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن".

أما، وليد الجبزي قال بدوره، "لن تتساقط مواقع الابطال في ‎نهم ولكن سقطت اخلاق بعض ‎الأقلام".

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وأضاف "الحرب كر وفر وابطالنا ثابتون في مواقعهم، ومهما حاول البعض من الحاقدين تزييف الحقائق، وترويج الأكاذيب، لن تسقط مواقع وهناك أبطال صامدين كصمود جبال ‎نهم الشامخة، ثقوا ان النصر قادم ...باذن الله".

من جانبه أكد محمد، الولص، بأن المليشيات الحوثية قطعت الاتصالات في فرضة نهم وتقوم بنشر أخبار كاذبة عن تقدمهم بانتصارات وهمية وإفتراضية كاذبة.

وتوكد أخبار صحيحة من الميدان بان المعارك تدور على أشدها في جبال البياض وفي الميسرة والجيش موقفه قوي ومتقدم وهناك قتلى بأعداد كبيرة في صفوف الحوثيين ولن تستطيع مليشيا الحوثيين تعويض جبهاتها بمقاتلين أكثر نظرا لما فقدته من مقاتلين بالعشرات في الساعة الواحدة في نهم.

أما حسين الصوفي قال "هي معركة يمنية خالصة، معركة يمنية هي الأشد شراسة منذ خمس سنوات، يستميت الأوغاد من عملاء إيران وأرامل قاسم سليماني، يرغمون الناس على الخروج إلى الجبهة ويرمونهم إلى المهلكة".

وتابع "هي معركة فاصلة يدرك الحوثيون ذلك، لذلك فأشلاء قتلاهم متناثرة بشكل لا يصدق ولا يمكن تخيله".

وبين "هنا المؤلم في الأمر، أما ابطال الجيش فلا يزالون يسطرون البطولات والتضحيات واعينهم على صنعاء ورب الكون".

وتابع "الآن حانت اللحظة تتحرك كل الجبهات وينتفض أبناء اليمن ضد العصابة السلالية الإرهابية".

ومضى "اليوم على اليمنيين اتخاذ القرار الحاسم والانتصار للجمهورية واستعادة دولتهم ووطنهم، هؤلاء أبناء اليمن الشرفاء من أبطال الجيش يدقون أبواب صنعاء، التحقوا بهم لتنالوا شرف النضال".

وخلال الأيام الماضية، حققت القوات الحكومية، انتصارات ساحقة في جبهات نهم، خاصة في كمائن متعددة في ميسرة نهم وقع فيها عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.