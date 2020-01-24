شكرا لبحثكم عن خبر ”تيليمن” تصدم اليمنيين بإعلان جديد حول موعد عودة خدمة الإنترنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت شركة الاتصالات اليمنية (تيليمن) الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن الانترنت بسعته السابقة سيعود للخدمة في اليمن خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم.

وأكدت تيليمن في بيان لها اليوم الخميس، أنها تلقت تأكيدات من شركة (GCX) بأن عملية إصلاح الكابل البحري "فالكون" ستتم في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل.

وأشارت إلى أنها تتابع كافة الخطوات والإجراءات التي قامت بها شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون" المنقطع والذي تسبب في فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.

ومنذ التاسع من يناير الجاري، انقطاع شبه تام لخدمة الانترنت في اليمن، بسبب قطع في الكابل البحري المزود للخدمة بحسب بيان للشركة المالكة.