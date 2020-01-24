شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات بخطورتها .. شاهد اسراب هائلة من الجراد تجتاح محافظة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غزت أسراب هائلة من الجراد، الخميس مناطق محافظة تعز وسط اليمن ، حيث وثقت صور ومقاطع فيديو متداولة انتشارها الهائل . وكانت قد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من تكاثر الجراد على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر. وقال المنظمة، في بيانها، إن تهديد الجراد في القرن الأفريقي وعلى الحدود الهندية الباكستانية "خطير للغاية"، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة سقطت في مناطق التكاثر الشتوية على جانبي البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي وجنوب إيران وعلى إثره سيحدث التكاثر على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تغطي الأسراب ما يصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياً ويمكن لسرب صغير أن يأكل غذاء نحو 35 ألف شخص يومياً. Advertisements

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