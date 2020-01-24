طالبات اليمن الموفدات يعقدن أول مؤتمر صحفي.. تحت شعار النفير الطلابي

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يزيد بن سلمان - شبوة - في إطار إستمرار فعاليات الإعتصام المفتوح الذي نظمته رابطة موفدي الجامعات اليمنية في ماليزيا، تحت شعار "النفير الطلابي" والذي تم تدشينه يوم الخميس الماضي 16 يناير 2020 في مبنى السفارة اليمنية بالعاصمة الماليزية كوالا لامبور، عُقد المؤتمر الصحفي الأول للطالبات في ماليزيا.
المؤتمر سليط الضوء بشكل خاص على الأبعاد الإنسانية والإجتماعية لمعاناة الموفدة اليمنية في الخارج والتي تتقاطع مع طبيعة وخصوصية العادات والتقاليد المرتبطة بالمجتمع اليمني المحافظ.
المشاركون لخصوا المعاناة في ثلاثة محاور رئيسية تضمنت المعاناة في مرحلة الإبتعاث الأولى، ومن ثم مرحلة الدراسة، ومرحلة التخرج وما يرافق هذه المراحل من قصور و ممارسات إدارية متسمة بالفساد والمحسوبية.
وذلك ما أدى إلى هذا الوضع البائس و المُعيب بحق قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص والحكومة الشرعية بشكل عام.
هذا وتشهد العديد من العواصم العربية والأسيوية مشاهد إحتجاجات وإعتصامات بسبب تفاقم أزمة تأخير وصول الإستحقاقات المالية الدورية وهو ما تسبب بأزمة إنسانية ومأساة حقيقية للموفدين في ظل صمت مطبق و تجاهل تام وغياب أي تعليق رسمي من قيادات الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الحكومة الشرعية.
وكان رئيس مجلس النواب اليمني في حكومة الشرعية سلطان البركاني قد طمن الطلاب بأنه سيتم صرف مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدا على الحكومة وجهت بذلك، لكن يبدو أنه لم يتحقق شيء من ذلك.
وقد أكد رئيس رابطة الطلاب م. حسام الدعيس أنهم لم يتوقفوا عن الاحتجاجات والتصعيد حتى يتم صرف كامل المستحقات.
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