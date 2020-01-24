شكرا لبحثكم عن خبر بعد محاولة الحوثيين تهريب عدد من المتهمين.. أقارب القياديان الحوثيان يهددون بأخذ الثأر "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هدد عدد من أقارب القياديين الحوثيين مرتضى عبد الله حمود المساوي المكنى أبو عبد الله ورفيقه القيادي الحوثي الآخر أبو عناد الخولاني هددوا للثأر من قتلة ابنيهما في حالة عدم انصافهما من قبل القيادات الحوثية العليا .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الخميس أن أقارب القتيلين الحوثيين رفعوا مذكرة إلى زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي وعضو المجلس السياسي الأعلى غير المعترف به للمطالبة بالقبض على المتهمين في إغتيال المساوي والخولاني في منطقة المشنة بمحافظة أب الأسبوع الماضي في ظروف غامضة .

وأضافت المصادر عن إتهام الجهات الأمنية في إب بمحاولة تمييع القضية وخاصة بعد تهدئة أقارب القتيلين والقبض على مجموعة من المتهمين بعد الاغتيال مباشرة لمحاولة تهدئة المتجمهرين من أقارب القتيلين وعدد آخر من أبناء المشنة .

وأكدت المصادر أن القيادات الأمنية في إب قامت بإطلاق سراح المتهمين وتبرئتهما بحجة أن الرصاصة التي اخترقت جسد القتيلين لم تكن صادرة من فوق دراجة نارية وهو ماجعل السلطات تفرج عن جميع المتهمين بعد أن هدئت غضب المتجمهرين من أبناء المشنة واقارب القتيلين .

ووضحت المصادر أن الجهات الأمنية ارجعت عملية الاغتيال إلى رصاصة من أحد المباني المجاورة والتي اخترقت جسد الخولاني واستقرت في جسد رفيقه المساوي واودت بحياتهما لكن الجهات الأمنية لم تلقي القبض على أي أحد من سكان المبنى التي ادعت خروج الرصاصة منه .

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وبينت المصادر أن عملية الاغتيال للقياديان الحوثيان كانت صادرة من قبل عناصر مدربة وخاصة لعملية الاغتيال الدقيقة والتي استطاع من خلالها القناص بتنفيذ عمليته بمهارة عالية وقتل شخصين برصاصة واحدة فقط .

هذا وترجع مصادر مطلعة عملية الاغيالات المتكررة داخل صفوف المليشيا الحوثية إلى تصفيات بينية بسبب الصراع على المناصب والمال والتخلص من العناصر غير المرغوبة فيها .

الجدير ذكره أن القيادي المساوي كان يشغل المشرف الإجتماعي للمليشيا الحوثية في منطقة المشنة بمحافظة إب وأحد أبرز القائمين بعملية الحشد والتعبئة لصالح المليشيا .