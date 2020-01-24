شكرا لمتابعة خبر عن تصريح هام ومفاجئ .. للرئاسة اليمنية حول جبهة نهم ( وهذه نصه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتفاق شامل يستهدف شرعية هادي وحكومته ويتجاوز اتفاقات سابقة متعثرة .. غريفيث يصل صنعاء رفقة نائبه بعد تصريحات مثيرة للجدل العاصمة الموقتة عدن .. تقر حزمة من الاجراءات لمواجهة قرار ”العاصمة صنعاء بمنع تداول العملة الجديدة بعد ايام من إعلان العميد طارق صالح بدعم الجبهة : بيان هام لحراس الجمهورية حول جبهة نهم وماذا يحدث في ميناء مدينة الحديدة؟ مجلة "ذا سبيكتاتير" الامريكية الشهيرة .. تكشف عن الرابح الوحيد من "الربيع العربي" في اليمن وبقية الدول العربية

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