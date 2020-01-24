شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من الإمارات.. إفتتاح أكبر مركز إنزال سمكي باليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 22 يناير بافتتاح مركز إنزال سمكي في الساحل الغربي منطقة الفازة مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة.
المشروع الذي يعد من أكبر المراكز في اليمن زود بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، وساحة كبيرة لبيع الأسماك، ومخزن من حجرات متعددة، ومبنى إداري وقاعة اجتماعات، وكل ما يحتاجه أي مرفق.
الصيادون عبروا عن شكرهم وفرحتهم بافتتاح المشروع، حيث وأن 3000 صياد على الأقل سيستفيدون منه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا واحد من عشرات المشاريع التي تم إنشاؤها وتأهيلها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي على امتداد الساحل الغربي.
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