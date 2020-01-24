شكرا لبحثكم عن خبر مواطنون يعثرون على مولودين ”توأم” تم رميهم في أحد الشعاب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عثر مواطنون على طفلين توأم في أحد الشعاب بعد أن تم إلقاءهم في العراء وسط البرد دون أي ساتر.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المكان بعد منطقة "المركز" قريب من نقطة أمنية، حيث يبين الفيديو إحدى المولودتين وقد أصبح رأسها أزرق من شدة البرد.
التوأم تم انقاذهم من أحد الأسر التي تعيش بالقرب من المكان وتبدو لهجتهم من محافظة تعز.
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