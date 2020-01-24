شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة مروعة.. قيادي حوثي يقتل شقيقين ويصيب آخر بصنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شقيقان، وأصيب الثالث، برصاص قيادي في مليشيا الحوثي، الأربعاء؛ بعد رفضهم تأجير أرضيتهم له، بصنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي، إبراهيم الزبيري، أطلق الرصاص على المواطنَين الشقيقين إبراهيم وراجح، واللذين قتلا على الفور؛ فيما أصيب شقيقهم الثالث؛ بعد رفضهم تأجير أرضيتهم له في شارع النصر بسعوان.

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وبحسب المصادر، فإن القاتل الزبيري، لم يكتفِ بإطلاق الرصاص الحي على الأشقاء الثلاثة، الذين دافعوا على أرضهم؛ بل قام بمنع إسعافهم، وهدد أي شخص يحاول إسعافهم بإطلاق الرصاص عليه.