شكرا لبحثكم عن خبر "صيد ثمين" يقع بقبضة قوات الجيش الاسم والصورة ... (اليكم التفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وبعد ان نجحت قوات الجيش باستدراجهم واجبار عناصر الميلشيات الحوثية المتمردة على الخروج من أوكارهم وتحصيناتهم ومن ثم اقتيادهم إلى محرقة جماعية بنيران مختلف الأسلحة إلى جانب غارات مقاتلات التحالف العربي.

أكدت المصادر وقوع 21 حوثي في الأسر بينهم قيادي كبير خلال معارك الساعات الماضية في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وقد ذكر المصدر ان القيادي "محمد شرف الكحلاني" قد وقع بقبضة قوات الجيش وهو مصاب في بطنة .

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وكشف مراسل قناتي العربية والحدث "محمد العرب" في تغريدة على تويتر قوله : “‏اخر احصائية 21 اسير حوثي يتقدمهم محمد شرف الكحلاني وهو مصاب على مستوى البطن في ‎نهم هذه الليلة فقط”.

وأكد العرب في تغريدات على "تويتر" : مصرع القيادي الحوثي "يحيى السراجي" في جبهة نهم والذي سيتم تشييعه اليوم في مدينة ذمار .

وقال بأن "السراجي كان قد أصيب بقصف طيران التحالف قبل خمسة أيام وقتل فيها العشرات من مجاميعه الذي يقودهم ومن ضمنهم نائبه "محمد علي محمد السراجي" والذي تم تشييعه في صنعاء".

كما كشف العرب عن مقتل العقيد الحوثي "عصام السقاف" أحد قيادات الحوثي والذي قضى تحت ضربات الجيش الوطني".