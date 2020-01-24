شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تواصل التعامل مع تسلل حوثي خطير يصل الى المفرق بالجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الجوف- احمد البرطي
لليوم الثالث على التوالي، تشهد جبهات القتال جنوبي غرب الجوف مواجهات هي الأعنف منذ شهور بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي بهدف السيطرة على مفرق الجوف وغيرها من المناطق التي ستؤثر على سير المعارك في نهم.
وقال مصدر عسكري لـ”المشاهد” أن محاولات تسلل واسعة شنها مسلحو الحوثي في جبهات المصلوب والعقبة وحام والجرعوب ومجمع المتون في محافظة الجوف، اسفرت عن سقوط مناطق في جبهة حام بيد قوات الحوثي، فيما تمكنت القوات الحكومية من افشال عمليات التسلل على جبهات المصلوب والعقبة ومجمع المتون.
ولا تزال المعارك على أشدها في جبهتي حام والجرعوب بمديرية المتون، وسط تغطية جوية لمقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات لمسلحي الحوثي في جبهة حام أدت إلى إعطاب عربة عسكرية ومصرع وإصابة من كان على متنها.
وأضاف المصدر ذاته أن المعارك غير المسبوقة منذ شهور في مفرق الجوف، في محاولات مسلحي الحوثي السيطرة على المفرق وفرضة نهم شرقي العاصمة صنعاء دون تحقيق تقدم أو اختراق حاسم حتى الآن.
وتحشد جماعة الحوثي مسلحيها بهدف اسقاط مفرق الجوف ومناطق في الجوف وذلك لتغيير مسرح العمليات العسكرية في نهم، التي تشهد معارك استنزافية عنيفة منذ أسبوع بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي.
وفي المقابل أرسلت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية الى جبهات المواجهات المسلحة مع مسلحي الحوثي تخوفا من سقوطها ومنع أي عملية التفاف قد يقوم بها مسلحو الحوثي على فرضة نهم.
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