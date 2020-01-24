بعد انباء خسارتها في نهم: الشرعية تعلن وفاة استوكهولم.. وتؤكد العودة للخيار العسكري

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية محمد الحضرمي ‬⁩ان استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الحوثي، وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، يعد استغلالاً سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل.

وأضاف الوزير الحضرمي‬⁩ في تغريدة له في صفحة وزارة الخارجية ان التصعيد العكسري الحوثي الاخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للحوثي لتغذية وإعلان حروبه العبثية.

وأكد الوزير الحضرمي ان الحكومة اليمنية ‏لن تسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها.